Верхняя Салда, Свердловская область, , 13:20 — REGNUM В Верхней Салде Свердловской области сотрудники полиции задержали мужчину, выдававшего себя за ветерана ФСБ. При себе у него было боевое оружие, сообщил журналистам глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

Мужчину задержали на 50-м километре трассы, связывающей Нижний Тагил и Верхнюю Салду. Уралец признался, что купил поддельное удостоверение ветерана ФСБ ещё пять лет назад. Пользовался мужчина им якобы только при посещении аптек и других социальных учреждений. Полицейские обнаружили у мужчины пистолет Макарова. Лжеветеран ФСБ пояснил, что нашёл его в лесу.

По факту незаконного оборота оружия возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о возбуждении дела за использование заведомо подложного документа. Уральцу грозит до пяти лет лишения свободы.