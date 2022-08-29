Триполи, , 13:18 — REGNUM В столице Ливии вновь вспыхнули столкновения между сторонниками двух альтернативных правительств страны. Как сообщает Fawasel, 29 августа возобновились боевые действия между отрядами, лояльными премьер-министру Аьдель-Хамиду Дабайбе и «77-й бригадой» Ливийской национальной армии.

Ливия Иван Шилов © ИА REGNUM

Журналисты цитируют заявление Дабайбы, который сообщил, что «силы переворота» направили войска к восточным, южным и западным границам города.

По данным министерства здравоохранения Ливии, общее число погибших в результате столкновений оценивается в 32 человека, а число раненых достигло 159.

Столкновения начались после того, как назначенный парламентом Ливии премьер-министр Фатхи Башага заявил о намерении взять власть в стране и отстранить международно-признанное правительство страны во главе с Абдель-Хамидом Дабайбой.