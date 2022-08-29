Москва, 29 августа, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В России учреждена новая государственная награда — медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока». Указ об этом подписал сегодня, 29 августа, президент РФ Владимир Путин.

pravo. gov.ru За развитие Сибири и Дальнего Востока. Медаль. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 29 августа 2022 года

Медалью будут награждаться граждане за заслуги в развитии Сибири и Дальнего Востока в таких сферах, как строительство, экономика, транспорт, сельское хозяйство, IT-технологии, образование, наука и др.

Данный указ главы Российского государства вступает в силу со дня его подписания — с 29 августа 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство новых городов в Сибири позволит сбалансировать территориальное развитие России.

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