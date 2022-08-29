Красногорск, 29 августа, 2022, 13:12 — ИА Регнум. За шесть месяцев в Подмосковье удалось привлечь порядка 500 млрд рублей. Об этом 29 августа заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Pictures of Money Инвестиции

При этом в числе приоритетов экономической политики Подмосковья глава региона назвал создание новых рабочих мест.

«За первое полугодие нам удалось привлечь инвестиций на уровне 500 млрд рублей. Я очень надеюсь, что второе полугодие мы также стабильно пройдем», — сказал Воробьев.