Москва, 29 августа, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Россия приложит все усилия для обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Об этом 29 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В той части, которая касается территории, подконтрольной России — естественно, там будет обеспечиваться вся безопасность на необходимом должном уровне с учётом тех рисков, которые постоянно там превалируют и которые связаны с непрекращающимися обстрелами это территории», — заявил Песков.

Он отметил, что заезд на территорию будет осуществляться с зоны, которая подконтрольна ВСУ — там безопасность будет обеспечиваться киевским режимом.

«Мы давно ждали эту миссию, считаем ее необходимой. И считаем по-прежнему, что все страны обязаны оказывать давление на (б. УССР — прим. ИА REGNUM), чтобы она прекратила подвергать европейский континент опасности, обстреливая территорию Запорожской АЭС и прилегающих территорий», — указал он.