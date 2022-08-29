Санкт-Петербург, 29 августа, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Пропускную способность вестибюля станции «оранжевой» (четвертой) ветки Петербургского метрополитена «Улица Дыбенко» с 1 сентября 2022 года ограничат в утренние часы, предупредили 29 августа в пресс-службе городской подземки.

Medved» Станция метро «Улица Дыбенко»

Жителям Невского района Петербурга и находящегося рядом города Кудрово Ленобласти с началом осени придется тщательней планировать свой маршрут на учебу и работу. С первого дня сентября из-за капитального ремонта эскалатора работа вестибюля станции метро «Улица Дыбенко» будет изменена. С 07:40 до 09:00 мск по рабочим дням вход на станцию будет ограничен.

«При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничения вестибюля станции на вход с учетом фактического пассажиропотока», — отметили в пресс-службе.

Такой режим работы будет действовать до 16 сентября.