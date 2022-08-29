Вашингтон, 29 августа, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В Сети набирает популярность видео, в котором показано, на смену Человеку-пауку в ПК-версии игры Spider-Man приходит Лягушонок Кермит из «Маппет-шоу». Ролик был опубликован 29 августа на портале Kotaku.

Additive.es Костюмы человека-паука

Автором мода является пользователь портала Nexus Mods, известный под ником TangoTeds, скачать дополнение можно на соответствующей странице . После его установки образ Кермита появляется в каталоге костюмов персонажа. Стоит отметить, что геймеры могут видеть героя в новом облике не только в игровых моментах, но и в катсценах (внутриигровых роликах на основе «движка»).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что на порталах ModDB и Nexus Mods разразился скандал из-за модификации, которая убирает из игры Marvel’s Spider-Man Remastered ЛГБТ-символику. Сначала соответствующее дополнение удалил со своего сайта Nexus Mods, впоследствии его примеру последовала администрация ModDB.