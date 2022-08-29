Кувандык, Оренбургская область, 29 августа, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Кувандыкском городском округе Оренбургской области жителям многоквартирных домов вернут более 2 млн рублей за отопление, сообщили 29 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным надзорного ведомства, проверка показала, что ресурсоснабжающая организация должна сделать перерасчёт. В 2021–2022 годы компания не осуществила ежегодную обязательную корректировку платы за отопление в 14 многоквартирных домах.

В адрес руководителя организации внесено представление. Собственникам квартир сделан перерасчёт платы за отопление.