Молдавия, 29 августа, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В школах Молдавии не хватает около 2 тыс. учителей. Об этом на телеканале RliveTV сообщил министр образования республики Анатолие Топалэ.

Дарья Антонова ИА REGNUM В школе

«Дефицит покрывается и за счет выпускников, которые в этом году были распределены в школы, а у нас более 500 выпускников распределены в школы. Остальные же места заполняются через совмещение функций или привлечение учителей-пенсионеров», — сказал министр.

Он сообщил, что в министерстве стараются привлекать молодых учителей к работе в школах, повышая зарплату. Однако в текущем году её получилось поднять только не несколько сотен леев (около 1 тыс. рублей).

По словам Топалэ, в министерстве разрабатывают программы поддержки молодых учителей. Планируется платить 120 тыс. леев (около 370 тыс. рублей или около 10 тыс. в месяц) в качестве поддержки в течение первых трёх лет работы.

Стоит отметить, ранее начальник Унгенского управления образования Молдавии Юлия Панку сообщила, что в стране не хватает 2161 учителя. При этом дефицит в сравнении с прошлым годом вырос на 200 вакансий. В этом году в некоторых регионах в школы не пришёл работать ни один выпускник педагогических вузов.