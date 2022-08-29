* талибы — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, 29 августа, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В афганской провинции Газни менеджер местной радиостанции был арестован талибской (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разведкой и жестоко избит. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

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Умид Азими, менеджер «Радио Само» в Газни, был арестован спецслужбами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возле своего дома вечером 27 августа.

По данным источников, разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перевезла Азими в неизвестное место и подвергла его жестокому избиению и пыткам. Радикалы предупредили менеджера «Радио Само», что ему больше не следует работать в СМИ.

По информации источников, Азими был доставлен в больницу в бессознательном состоянии должностными лицами пятого округа безопасности Газни и в настоящее время находится на лечении.

Тем временем глава отдела информации и культуры Газни посетил Азими в больнице и подчеркнул, что виновные в этом инциденте будут установлены и арестованы.

Следует отметить, что государственное агентство «Бахтар» в своих новостях назвало это делом рук неизвестных лиц.