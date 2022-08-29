Афганские талибы* жестоко избили руководителя радиостанции в Газни
Газни, Афганистан, 29 августа, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В афганской провинции Газни менеджер местной радиостанции был арестован талибской (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разведкой и жестоко избит. Об этом сообщает агентство «Шафакна».
Умид Азими, менеджер «Радио Само» в Газни, был арестован спецслужбами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возле своего дома вечером 27 августа.
По данным источников, разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перевезла Азими в неизвестное место и подвергла его жестокому избиению и пыткам. Радикалы предупредили менеджера «Радио Само», что ему больше не следует работать в СМИ.
По информации источников, Азими был доставлен в больницу в бессознательном состоянии должностными лицами пятого округа безопасности Газни и в настоящее время находится на лечении.
Тем временем глава отдела информации и культуры Газни посетил Азими в больнице и подчеркнул, что виновные в этом инциденте будут установлены и арестованы.
Следует отметить, что государственное агентство «Бахтар» в своих новостях назвало это делом рук неизвестных лиц.