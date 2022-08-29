Прага, 29 августа, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Киевский режим получит от Берлина «новое суперсовременное оружие», заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Его слова 29 августа приводит RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

Выступая с речью в Карловом университете в Праге, он заявил, что ФРГ продолжит оказывать Киеву поддержку. В частности, речь идёт о поставках боевикам средств ПВО, радаров и разведывательных беспилотников.

Шольц уточнил, что поддержка будет предоставляться «столько, сколько потребуется».