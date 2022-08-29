Магнитогорск, Челябинская область, 29 августа, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Бывший замглавы Магнитогорска Челябинской области пойдёт под суд за получение взяток. Об этом сообщает областное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным следствия, преступную деятельность он вёл в 2015–2018 годах. Одни из предпринимателе дал ему более полтора миллиона рублей за передачу земельных участков в аренду.

Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ. К настоящему времени имущество обвиняемого на сумму более 15 млн рублей арестовано. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь–июль на Южном Урале выявили 144 случая получения взяток.