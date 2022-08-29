Донецк, 29 августа, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Союзные силы взяли под контроль поселок Кодема, из которого киевские боевики вели обстрел Горловки. Об этом 29 августа сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 271 населенный пункт, включая Кодему», — говорится в телеграм-канале штаба.

Отметим, что село Кодема располагается в 16 км от районного центра Бахмутского района Артемовска.