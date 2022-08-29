Красногорск, 29 августа, 2022, 13:05 — ИА Регнум. На территории Подмосковья удается локализовать все лесные пожары, которые возникают на территории региона. Об этом 29 августа заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Temvremenem.me Лесной пожар

Также глава Подмосковья отметил, что на территории области регулярно производится облет обводненных торфяников.

«Очень жаркая погода, каждая служба была по-своему вовлечена. И на юге, и на юго-востоке наши пожарные все это время работали и работают сегодня. Локализация проходит своевременно», — сказал Воробьев.