Белград, , 13:16 — REGNUM Премьер-министр Сербии Анна Брнабич надеется, что новое правительство будет сформировано до конца сентября. Об этом она заявила в эфире сербского телеканала РТС.

Анна Брнабич President.gov.ua

«Я надеюсь, что до конца сентября мы получим новое правительство, но переговоры с потенциальными коалиционными партнерами непростые. Здесь ничего не подразумевается», — рассказала Брнабич.

Комментируя состав будущего правительства, Брнабич допустила, что бывший спикер парламента и лидер Социалистической партии Сербии (СПС) Ивица Дачич может занять пост вице-премьера. По ее словам, это было бы логично, так как СПС является главным коалиционным партнером правящей Сербской прогрессивной партии. Также вице-премьерами могут стать бывший мэр города Новый Сад Милош Вучевич и экс-министр финансов Синиша Мали.

Своими приоритетами на должности премьер-министра Брнабич назвала урегулирование ситуации в Косово и Метохии, а также обеспечение энергетической безопасности Сербии.

Напомним, 27 августа президент Сербии Александр Вучич объявил о решении назначить на должность премьер-министра третий раз подряд Анну Брнабич.