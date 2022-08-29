Москва, 29 августа, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Если на киевский режим окажут давление, то военная напряжённость вокруг Запорожской АЭС может угаснуть. Об этом 29 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Военную напряжённость может снизить давление с тем, чтобы она (б. УССР — прим. ИА REGNUM) прекратила обстрелы этой и прилегающей территории. Россия заинтересована в этой миссии делегации МАГАТЭ и принимала участие в её подготовке, открыта к сотрудничеству и взаимодействию. Возможные модальности дальнейших действий будут обсуждаться на месте. Всё будет зависеть от деталей», — заявил Песков.