Оренбург, 29 августа, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В Оренбургской области царит жара. Температура воздуха 29 августа достигает +36°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, сообщает Оренбургский гидрометцентр.

Жара

Сухая и жаркая со слабым ветром погода сохранится в течение нескольких дней. Столбик термометра днём будет достигать отметки в 36°C по 1 сентября.

Напомним, на территории региона действует противопожарный режим. Ограничивается пребывание граждан в лесах. Также запрещено разведение костров на открытом воздухе, выжигание растительности, использование пиротехнических изделий вне зависимости от класса по степени потенциальной опасности. Нарушителям грозит административная ответственность.