Вашингтон, 29 августа, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Сеть выложили тизер пятого сезона сериала «Йеллоустоун». Об этом сообщил портал «Канобу» 29 августа.

Цитата из тизера Кевин Костнер в сериале «Йеллоустоун»

В опубликованном ролике зрителям показали ключевых персонажей шоу, а также главного героя — Джона Даттона, желающего «раз и навсегда» разобраться с конкурентами. Премьера новых эпизодов сериала намечена на 13 ноября 2022 года.

Напомним, «Йеллоустоун» рассказывает о Джоне Даттоне, владеющем крупным скотоводческим ранчо в США и ведущем борьбу с прямыми конкурентами. Главные роли в шоу исполняют Кевин Костнер, Люк Граймс, Келли Райли, Уэс Бентли, Коул Хаузер и Келси Эсбиль.