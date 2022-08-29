Южа, Ивановская область, 29 августа, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Группировку сил, задействованных в тушении лесных пожаров в Южском районе Ивановской области, усиливают. Об этом сообщил в соцсетях 29 августа губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Глава региона выехал на место тушения пожаров.

Mchs.gov.ru Лесной пожар

«Лесные пожары, к сожалению, не обошли нас стороной Сейчас тушим пожар под Талицами в Южском районе. Все силы и средства мобилизованы, группировка усиливается, сегодня авиация даже работала. Самое главное, что безопасности и жизни людей ничего не угрожает», — сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в районе населённого пункта Талицы Южского района Ивановской области действует с 25 августа. В районе ввели режим ЧС. 27 августа было объявлено о локализации возгорания на площади 100 га. По данным МЧС на 28 августа, в регионе работают более 570 человек и 75 единиц техники, в том числе аэромобильная группировка.