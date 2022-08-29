Москва, 29 августа, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Попытка убрать показатель среднего балла по Единому госэкзамену из критериев оценки школ не улучшит образовательные стандарты, отметила депутат Госдумы Ирина Филатова (КПРФ).

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

«Коллега из комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Александр Мажуга предлагает «убрать показатель среднего балла по Единому госэкзамену». Иными словами, отменить оценку качества проводимых реформ образования. Попытка скрыть результат не улучшит образовательные стандарты, а только усугубит ситуацию», — отметила Филатова в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуме неоднократно высказывались за отмену Единого госэкзамена. Так, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявлял, что оживает отмены ЕГЭ после выхода из Болонского процесса. Лидер СРЗП Сергей Миронов предлагал заменить ЕГЭ экзаменом в специальных комиссиях.