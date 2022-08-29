Кабул, 29 августа, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Из имевшихся у ВВС Афганистана 15 пилотов осталось только семь человек. Об этом сообщил источник в министерстве обороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт телеканал Afghanistan International.

(сс) Trent Erwin В кабине пилота

По словам собеседника, четыре пилота были взяты в плен Фронтом национального сопротивления Афганистана, ещё два пилота погибли при крушении вертолёта в Майванде, Кандагар, и ещё двое были убиты в Джаузджане.

Источник также сообщил, что в ВВС нет ни одного боеготового разведывательного беспилотного летательного аппарата Scan Eagle и ракет для лёгких штурмовиков A-29 Super Tucano и Cessna AC-208B Combat Caravan.

Также согласно источнику, для вертолётов MD 530 осталось всего 176 неуправляемых ракет.

Между тем 28 августа министр обороны правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил на пресс-конференции, что было отремонтировано 60 вертолётов, которые готовы к полётам.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) иногда применяли авиацию против Фронта национального сопротивления в Панджшере и Андарабе, но, похоже, многого не добились. Национальный фронт сопротивления недавно объявил, что сбил вертолёт талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере.