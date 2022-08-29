Кострома, 29 августа, 2022, 15:51 — ИА Регнум. В Костромской области продолжается тушение 6 гектаров леса в Буйском районе, загоревшихся вечером в субботу, 27 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

МЧС Лесной пожар в Буйском районе Костромской области

«Специалисты локализовали низовой пожар на площади 6 гектаров. В настоящее время продолжается его тушение. Завершить работу планируется сегодня, 29 августа» — пояснили в МЧС.

Кроме этого пожарные справились с крупным лесным пожаром в Макарьевском районе на площади 2,9 гектара. Пламя обнаружили вечером 24 августа, справиться с огнём удалось лишь спустя двое суток — к 17 часам 26 августа. Тушение осложнялось жаркой сухой погодой — специалистам пришлось потратить много времени на пролив почвы водой.

Кроме этого в выходные 27 и 28 августа горели леса в Парфеньевском и Нейском районах. Общая площадь очагов составила 7 гектаров. Всего с начала лета в области произошло 22 лесных пожара. По причине жаркой и сухой погоды почти во всех районах области действует запрет на посещение тайги. Заходить в леса разрешается только по служебной необходимости.