Кишинёв, 29 августа, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Власти Молдавии выделят по 3 тыс. леев (около 9,3 тыс. рублей) в качестве помощи в холодное время года. Об этом на телеканале RliveTV сообщил министр образования республики Анатолие Топалэ.

Андрей Карелин. Подаяние

Ожидается, что затраты на отопление будущей зимой значительно вырастут.

«Мы работаем над повышением зарплаты молодых учителей. Пока разница между зарплатой молодого учителя и учителя со стажем большая и, возможно, не всегда оправдана. Теперь через поправки в Закон о бюджете мы проводим повышение зарплаты учителям на несколько сотен леев», — сказал министр.

Он также заявил, что пока нет предпосылок для того, чтобы ожидать перевода школ на дистанционное обучение из-за отсутствия отопления. Если Газпром прекратит поставки газа, то Молдавия будет закупать их у других поставщиков.

Напомним, компания «Молдовагаз» не нашла средств на очередной платёж Газпрому в августе и попросила отсрочку до 1 сентября. В российской компании согласились в виде исключения. В случае отсутствия платежей, Газпром, согласно контракту, может прекратить поставки. Европейский банк реконструкции и развития выделил Молдавии кредит в размере €300 млн на покупку газа, но деньги можно тратить на топливо от альтернативных поставщиков.