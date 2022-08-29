Таллин, , 12:58 — REGNUM

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Гражданам России на территории Эстонии принадлежит 41 351 объект недвижимости. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR со ссылкой на данные министерства внутренних дел.

Большинство из таких лиц владеют лишь по одной квартире, но одному гражданину РФ принадлежит 24 объекта. Большинство граждан РФ, владеющих недвижимостью в Эстонии, имеют вид на жительство в Эстонии и проживают здесь, однако почти 4 500 из них нуждаются в визе для посещения Эстонии.

Именно эта категория граждан РФ может оказаться в ситуации, когда из-за визового запрета будет некому заботиться об их недвижимости.

Вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар сообщил ERR, что если у владельца недвижимости, являющегося гражданином России, из-за санкций появятся долги в Эстонии, это в конечном итоге может означать утрату недвижимого имущества. Ответственность за подобное он возложил на власти России: «Этот вопрос в первую очередь самой России, почему ее жители должны страдать из-за того, чем занимается их власть».

В МВД Эстонии считают, что стране не следует предпринимать какие-либо смягчающие шаги. Тем более, добавил, он, большое количество недвижимого имущества, принадлежащего российским гражданам, является риском для национальной безопасности.

«Могут ли граждане третьих стран владеть землей и недвижимым имуществом, например, в районе критически важной инфраструктуры или приграничных районах? Это определенно нуждается в дополнительных изменениях», — сказал Коммусаар, предполагая, что в ближайшее время в национальном законодательстве появятся более жесткие требования.

Он сообщил, что министерство разрабатывает соответствующий законопроект.