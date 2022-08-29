Кострома, 29 августа, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Четверо человек получили травмы в аварии с лосем. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

ГИБДД по Костромской области Последствия ДТП с лосем

Дорожно-транспортное происшествие случилось поздно вечером 27 августа в Костромском районе на трассе «Кострома-Сусанино-Буй». Водитель автомобиля не заметил животное, вышедшее на дорогу. От удара автомобиль съехал в кювет и врезался в бетонную конструкцию.

В результате столкновения мужчина, управлявший машиной, получил серьёзные травмы. Его отвезли в больницу. Троих пассажиров — молодых людей в возрасте 22, 28 и 29 отправили на домашнее лечение.

Отметим, что лоси — частая проблема костромских автолюбителей. По данным департамента природных ресурсов в 2021 году в Костромской области произошло 50 таких ДТП. Статистики за 2022 год чиновники не вели. Самые аварийные направления — трасса «Кострома-Красное-на-Волге», «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» (Р-243), дорога «Золотое кольцо» (Р-132). Наиболее опасное время для автолюбителей начинается с сентября и длится до начала октября. В этот период у лосей происходит гон, они становятся агрессивными и чаще выходят на дороги.