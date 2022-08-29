Ачинск, Красноярский край, 29 августа, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Красноярском крае возбуждено уголовное дело против 45-летнего жителя города Ачинска, подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности десятилетней девочки (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 29 августа в Главном следственном управлении СКР по региону.

Publicdomainpictures.net Наручники

По версии следствия, днём 25 августа 2022 года мужчина заметил у магазина девочку. Он прошёл за ребёнком в подъезд, где совершил насильственные действия сексуального характера, а затем скрылся.

Подозреваемого удалось установить и задержать практически сразу после совершения преступления. Мужчину арестовали. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

Напомним, за семь месяцев 2022 года в Красноярском крае зарегистрировано 26 771 преступление. Это на 2,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине возбуждено уголовное дело против 46-летнего жителя Курильского района. Его подозревают в изнасиловании ребёнка и покушении на убийство.

Читайте также: На Сахалине педофил выбросил свою малолетнюю жертву в окно