Чебоксары, 29 августа, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках дела о банкротстве ПАО «Алатырский завод низкотемпературных холодильников» повторно пытаются продать имущественный комплекс предприятия. Отдельным лотом выставлено здание склада панелей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Наталия Николаева ИА REGNUM Морозильник

На торги повторно выставляется недвижимое имущество со вспомогательным оборудованием. В состав лота включён земельный участок площадью111 870 кв. метров для производственных нужд, здание главного и административно-бытового корпусов завода, столовая, коммунальная инфраструктура и инженерные сети, ремонтно-механический участок, склад доборных панелей, различные резервуары.

На торгах в июле 2022 года начальная стоимость лота составляла54 636 089 рублей, в августе цена снижена на 5 463 609 рублей — до49 172 480 рублей. Таким образом, начальная цена уменьшена на 10%.

В сентябре 2021 года на повторные торги выставлено имущество предприятия, начальная цена лота снижена до 111,6 млн рублей.

Также повторно выставлено на продажу здание склада панелей (площадью земельного участка составляет 8240 кв. метров) с начальной ценой, которая снижена с19 724 117 рублей до17 751 705 рублей. Стоимость также упала на 10%, или на 1 972 412 рубля.

Шаг аукциона в обоих случаях составит 5%. Повторные торги будут проходить с открытой формой подачи предложений в форме аукциона на повышение.

Как сообщало ИА REGNUM , ПАО «Алатырский завод низкотемпературных холодильников» признано банкротом решением Арбитражного суда Чувашии в январе 2019 года.