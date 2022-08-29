Песков: речи о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС не идёт
Москва, 29 августа, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Вокруг Запорожской АЭС не планируется создание демилитаризованной зоны. Об этом 29 августа сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
Он прокомментировал предстоящий визит на Запорожскую АЭС делегации МАГАТЭ.
По словам Пескова, речи о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС не идёт.
Пресс-секретарь главы государства также пояснил, что заезд делегации МАГАТЭ на территорию АЭС будет проводиться со стороны Киева.