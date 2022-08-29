Москва, 29 августа, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Вокруг Запорожской АЭС не планируется создание демилитаризованной зоны. Об этом 29 августа сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он прокомментировал предстоящий визит на Запорожскую АЭС делегации МАГАТЭ.

По словам Пескова, речи о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС не идёт.

Пресс-секретарь главы государства также пояснил, что заезд делегации МАГАТЭ на территорию АЭС будет проводиться со стороны Киева.