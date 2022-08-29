Кемерово, 29 августа, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Кемеровской области работы по подготовке к отопительному сезону завершены на 85%. Об этом сообщило министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса региона.

Администрация правительства Кемеровской области Отопительный сезон

Так, из 918 котельных к запуску полностью готовы уже 700. Завершается ревизия 3900 км тепловых сетей — работы выполнены на 87%.

Отметим, что по официальным данным на подготовку объектов ЖКХ в Кемеровской области в 2022 году выделено около 11 млрд рублей. За счёт этих средств в том числе будут закрыты ещё 34 устаревшие котельные.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году были закрыты 20 угольных котельных. Им на смену пришли современные с большим коэффициентом полезного действия. На строительство и реконструкцию котельных и сетей теплоснабжения в прошлом году было направлено более 786 млн рублей, в том числе из областного бюджета — более 406,6 млн рублей и 48,5 млн рублей — средства местных бюджетов.