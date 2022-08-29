Москва, , 12:55 — REGNUM 29 августа президент России Владимир Путин проведёт ряд рабочих встреч. Об этом 29 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Государственные флаги России и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня в серии рабочих встреч — публичной сделаем встречу с руководителям Агентства по делам национальностей, очень важное агентство, тем более для нашей страны», — заявил Песков.

Также 29 августа президент проведёт телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по поводу заключения 25 лет назад Договора о дружбе.

В течение недели президент также проведёт совещание с правительством РФ, а также посетит Калининград — поездка приурочена к Дню знаний.