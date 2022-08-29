Таллин, , 12:55 — REGNUM В Таллине завершился мини-турнир предварительного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу. Единственный представитель Эстонии, столичный клуб «Космос» не смог пройти в основной раунд соревнований. Об этом сообщило эстонское радио Raadio 4.

«Космос» в решающем поединке проиграл словацкому «Лученецу» со счетом 3:5.

«Космос» уже на первой минуте усилиями легионера из б. УССР Никиты Чернея вышел вперед, затем два гола забили словаки. В начале второго тайма Кейбер Кеведо восстановил равновесие. После этого снова дважды отличились футзалисты «Лученеца». В концовке команды обменялись голами — у таллинцев точным ударом отметился Александр Сорокин.

В первых двух турах «Космос» одержал уверенные победы над ирландским «Блу Мэджиком» (8:3) и валлийским «Кардиффом» (7:0).

В основной раунд прошел «Лученец», «Космос» занял второе место, «блу Мэджик» — третье, а «Кардифф» — четвертое.

Эстонские клубы еще ни разу не преодолевали рубеж предварительного раунда за всю историю розыгрыша престижного трофея по футзалу.