Москва, 29 августа, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Российскими системы ПВО за сутки перехватили три баллистические ракеты «Точка-У» на территории бывш. УССР. Об этом 29 августа сообщили в Министерство бороны России.

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«Перехвачены три баллистические ракеты «Точка-У» и 21 снаряд реактивных систем залпового огня «Ольха» и HIMARS, производства США, в районе Новой Каховки Херсонской области», — говорится в новой сводке ведомства, опубликованной в телеграм-канале министерства.

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки было сбито шесть беспилотных летательных аппаратов. Дроны ВСУ были уничтожены в районах населённых пунктов Степное, Ивановка Донецкой Народной Республики, Коновалово Запорожской области, а также Максим Горький и Новая Каховка в Херсонской области.

По данным Минобороны России, всего с начала проведения специальной военной операции российскими военными было уничтожено 1832 беспилотника.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 28 августа, российскими системами ПВО было перехвачено 28 снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и HIMARS, а также в районе Новая Каховка Херсонской области в воздухе была сбита одна баллистическая ракета «Точка-У».