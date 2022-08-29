Сеул, 29 августа, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Южной Корее пройдет очередная международная конференция по безопасности и обороне АТР «Сеульский оборонный диалог». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на министерство обороны страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, конференция пройдет в Lotte Hotel в период с 6 по 8 сентября.

В первый день конференции состоится семинар на тему космической и кибербезопасности, а на второй день — обсуждение стратегий международного сотрудничества для достижения денуклеаризации КНДР, а также путей сотрудничества для восстановления доверия в Индо-Тихоокеанском регионе.

Известно, что впервые с 2019 года мероприятие будет проведено в очном режиме.