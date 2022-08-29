Мурманск, 29 августа, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Мурманске, Апатитах и Снежногорске с первого сентября откроются три инженерных класса по профилю судостроение. Об этом сообщает информационное агентство Север Пост.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

В судостроительных классах будет проходить углублённое изучение физики, информатики и обучение по дополнительным общеобразовательным программам.

«Воспитание тех самых инженеров, которые очень востребованы, необходимы нашей экономике», — отметил глава Мурманской области Андрей Чибис.

Отметим, что подобные классы на базе четырёх школ в новом учебном году появятся в Астрахани.

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Как сообщало ИА REGNUM, подавляющее большинство жителей России (91%) поддерживают развитие судостроения в стране и размещение отечественными компаниями заказов на строительство судов исключительно на российских верфях.

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