Донецк, 29 августа, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, сообщили 29 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:22 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки киевские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики 242 боеприпаса.