Джакарта, 29 августа, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Агентство по надзору за продуктами и лекарствами Индонезии объявило, что президент Джоко Видодо одобрил два наименования вакцин против коронавируса индонезийского производства, а именно вакцины Inavac и Indovac, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Глава агентства по надзору за продуктами и лекарствами Индонезии Пенни Лукито заявила, что вакцина Inavac была разработана исследовательской группой из Университета Аирланга в сотрудничестве с компанией PT Biotis Pharmaceutical Indonesia. В то время как вакцина Indovac разработана компанией Pt Bio Farma и медицинским колледжем Бейлора.

«Первая вакцина — это Indovac, а вторая индонезийская вакцина — Inavac, и она также была одобрена президентом», — заявила Пенни Лукито 29 августа.

Две вакцины вступили в фазу III клинических испытаний.

Согласно плану, разрешение на применение вакцин в чрезвычайной ситуации будет выдано в сентябре 2022 года.