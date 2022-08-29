Москва, , 12:51 — REGNUM Мир ждет продолжительная эпоха нестабильности. Об этом 12 августа заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нас ждет очень длинная, очень страшная нестабильность. И мы находимся в начале этой нестабильности», — сказал Делягин.

По его словам, наднациональные элиты заинтересованы в этой нестабильности. Более того, чтобы «ловить рыбу в мутной воде» они готовы пожертвовать стабильностью в Европейском союзе.

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