Москва, 29 августа, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Мир ждет продолжительная эпоха нестабильности. Об этом 12 августа заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Нас ждет очень длинная, очень страшная нестабильность. И мы находимся в начале этой нестабильности», — сказал Делягин.

По его словам, наднациональные элиты заинтересованы в этой нестабильности. Более того, чтобы «ловить рыбу в мутной воде» они готовы пожертвовать стабильностью в Европейском союзе.