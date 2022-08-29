Белгород, , 12:50 — REGNUM Устранить выявленные дефекты в школах и детских садах, введённых в эксплуатацию в 2020 году, поручил губернатор региона Вячеслав Гладков. Вопрос обсуждался на оперативном совещании 29 августа, сообщили в пресс-службе облправительства.

Детский сад Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В частности, вопросы у главы региона возникли к качеству работ по восстановлению фасада детсада «Академия детства» Старого Оскола.

«Я не вижу здесь исправления дефектов. Необходимо исправить карниз и полностью перекрасить фасад. На следующей неделе буду ждать информацию по этому объекту», — сказал Гладков.

Нарушения со стороны подрядчика выявлены при устранении проседания грунта на детской площадке начальной школы «Радуга детства» в Майском: строители демонтировали часть покрытия, таким образом, территория площадки оказалось урезанной.

В целом, отметили в правительстве региона, недочёты необходимо устранить в начальных школах «Радуга детства» в Майском, «Парус детства» в Репном, «Азбука детства» в Стрелецком, «Мозаика» в Таврово, «Академия детства» в Разумном, детских садах Старооскольского городского округа № 50 «Непоседа» и №70 «Академия детства».