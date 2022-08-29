Москва, 29 августа, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Делегация МАГАТЭ прибудет на территорию Запорожской АЭС с территорий, подконтрольных Киеву. Об этом 29 августа сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, запланированный заезд на территорию Запорожской атомной электростанции будет осуществляться из зоны, подконтрольной Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, сбитый над территорией Запорожской АЭС дрон-камикадзе изготовлен в США.