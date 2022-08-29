Москва, , 12:49 — REGNUM Переход в очный режим обучения в ДНР будет происходить по мере того, как противник будет отбрасываться всё дальше и дальше от городов республики. Об этом 29 августа заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Флаги ДНР Александр Погожев © ИА REGNUM

«Часть школ у нас откроются 1 сентября в дистанционном формате, а часть школ — в очном формате, но там, где позволяет безопасность», — заявил Пушилин.

«Честно вам могу сказать, что безопасность по всей территории республики, пока ещё противник близко, относительна. Поэтому здесь проводим работу и с директорами школ, они, в свою очередь, проводят с родителями. Родители устали от дистанционных форматов и они преимущественно хотели бы, конечно, чтобы их дети всё же учились очно и получили более качественное знание», — указал он.