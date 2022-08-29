Ярославль, 29 августа, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Ярославле три человека пострадали в ДТП троллейбуса и автобуса. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Фотография очевидца Пострадавший в аварии автобус

«29 августа в Ярославле произошло ДТП — столкновение автобуса и троллейбуса на перекрестке Ленинградский проспект — проспект Дзержинского. По предварительной информации на настоящее время медучреждение доставлены три человека», — рассказали в пресс-службе ярославской полиции.

По сообщениям очевидцев, троллейбус проехал на красный свет. В автобусе было немного людей, в том числе дети и пенсионеры. Удар пришёлся автобусу в бок.