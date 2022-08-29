Биробиджан, 29 августа, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В медучреждениях ЕАО начали работать пять врачей, ещё шестерых ждут до конца 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 29 августа в пресс-службе правительства региона.

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В регион возвращаются молодые специалисты, которые отправлялись получать медицинское образование по целевым договорам. Теперь молодые врачи обязаны отработать в области несколько лет.

В том числе медицинские кадры региона пополнились двумя анастезиологами, стоматологом, врачом общей практики и патологоанатомом. Вскоре устроятся в больницы ЕАО также акушер-гинеколог, кардиолог, эндокринолог, терапевт, уролог и врач-онколог.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО на привлечение кадров в медицину потратят 14 млн рублей. По данным на декабрь 2021 года в областной больнице региона Медицинские организации Еврейской автономной области остро нуждаются в кадрах. В больницах открыты вакансии около 50 врачей, есть работа для десятков медсестёр. Наиболее остро регион нуждался в анастезиологах, хирургах, акушер-гиенкологах.