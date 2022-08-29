Чита, 29 августа, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Выставка «Забайкалье. Хроника Победы» откроется в Чите в день окончания Второй мировой войны, сообщает 29 августа забайкальское министерство культуры. Новая экспозиция расскажет забайкальцам о периоде от вооружённого конфликта на Халхин-Голе до победы над Кватунской армией.

Иван Шилов ИА REGNUM Бои на Халхин-Голе

«Гости узнают об участии наших земляков в самой страшной войне человечества. Фотографии и документы расскажут о ходе военных действий против японских войск в Монголии в 1939 году, подвигах на фронтах Великой Отечественной, о разгроме Квантунской армии, а также о славном воинском пути подразделений, в которых служили забайкальцы, о трудовом подвиге народа в тылу», — сообщили организаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, советско-германский пакт о ненападении 1939 года, заключенный в условиях кровопролитных боев на Халхин-Голе, позволил избежать войны СССР на два фронта — на западе и на востоке.

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