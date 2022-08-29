Москва, 29 августа, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Российская авиация уничтожила в районе Днепропетровска и в Херсонской области до 70 киевских боевиков, сообщили 29 августа в Министерстве обороны РФ.

Mil.ru ВКС РФ

«В результате ударов ВКС России высокоточным оружием по пункту управления воздушного командования «Восток» в районе Днепропетровска, а также складу ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 60-й пехотной бригады в районе Нововоронцовка Херсонской области ликвидированы до 70 националистов и 14 единиц специальной автомобильной техники», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Воздушно-космические силы России ударами по позициям 53-й механизированной бригады и формированиям «Кракена» в районе Артемовска уничтожили более 30 киевских боевиков.

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