Зверево, Ростовская область, 29 августа, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Ростовской области в результате взрыва боеприпаса погиб 17-летний подросток. Инцидент случился днём 28 августа в городе Зверево.

Николай Хижняк Граната

Взрыв прогремел в частном секторе на улице Крупской. Юноша предположил, что граната учебная и решил её разобрать в гараже, пишет телеграм-канал Don Mash. Однако снаряд оказался боевым.

Где подросток обнаружил опасный предмет, не уточняется.