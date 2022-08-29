В Ростовской области при взрыве гранаты погиб подросток
Зверево, Ростовская область, 29 августа, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Ростовской области в результате взрыва боеприпаса погиб 17-летний подросток. Инцидент случился днём 28 августа в городе Зверево.
Николай Хижняк
Граната
Взрыв прогремел в частном секторе на улице Крупской. Юноша предположил, что граната учебная и решил её разобрать в гараже, пишет телеграм-канал Don Mash. Однако снаряд оказался боевым.
Где подросток обнаружил опасный предмет, не уточняется.