Курск, , 12:44 — REGNUM В ходе специальной военной операции на территории б. УССР погибли уроженцы Курской области Александр Мясин и Андрей Левых. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

В ходе специальной военной операции на территории б. УССР погиб уроженец Курской области Андрей Левых Телеграм-канал правительства Курской области

Александр Мясин родился в Золотухинском районе в 1986 году. После школы освоил профессию электрогазосварщика в Свободинском аграрно-техническом техникуме, отслужил срочную службу в рядах Российской Армии. Затем принял решение служить по контракту. Рядовой Александр Мясин погиб в бою 15 августа.

Андрей Левых родился 2001 году в поселке Татарка Дмитриевского района. После школы окончил Дмитриевский сельскохозяйственный техникум. С 2019 по 2020 год проходил срочную службу. Служил в ВДВ в должности старший стрелок-сапер. С июля 2022 года принимал участие в СВО. Погиб в бою 14 августа.