Баку, 29 августа, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов 30 августа посетит с рабочим визитом Турцию. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Закир Гасанов

Отмечается, что визит состоится по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева. Гасанов примет участие в праздновании Дня победы в Турции, в годовщину победы второй греко-турецкой войне.

«Закир Гасанов 30 августа совершит рабочий визит в братскую Турцию для участия в ряде мероприятий, посвященных 100-й годовщине Победы Турции в войне за свою независимость в 1922 году», — говорится в сообщении.

Напомним, 30 августа 1922 года турецкая армия победила греческую в битве при Думлупынаре. После этого турецкая армия вошла в Смирну (современный Измир), где началось уничтожение христианского населения: преимущественно греков и армян. В официальной турецкой историографии эти события связаны с войной за независимость республики.