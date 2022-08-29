Судан, 29 августа, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Власти штата Гезира в центральном Судане подвели итоги наводнения, которое обрушилось на регион в середине августа. Как сообщает информационное агентство SUNA, в период с 11 по 28 августа от проливных дождей и наводнений пострадали 17 039 семей местных жителей.

Https://twitter.com/AlArabiya_Taqs Наводнение

Местные власти сообщают, что от непогоды пострадали 358 деревень. Наводнение повредило 17 039 домов, из них полностью обрушилось 5 383. Были отравлены 490 источников питьевой воды.

Из-за разрушения автомобильных дорог, власти Судана организовали воздушный мост, для обеспечения ряда районов продуктами питания и медикаментами. К операции привлекаются вертолёты ВВС Судана и местной полиции.