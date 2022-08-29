Санкт-Петербург, 29 августа, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Двое организаторов нелегального пансионата в частном жилом доме в Красном Селе (входит в состав Санкт-Петербурга) получил реальные сроки наказания за гибель троих пенсионеров во время пожара в 2020 году. Об этом проинформировали 29 августа в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ЧП в жилом доме, где размещался нелегальный пансионат для пожилых людей, произошло в ноябре 2020 года. Из-за неисправной электропроводки загорелось здание в котором находились люди. В результате погибли три человека, после чего были задержаны компаньоны Салават Муртазин (Валиев) и Елена Тайнолюб, которым предъявили обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Подсудимые свою вину не признали.

«Суд назначил наказание Муртазину (Валиеву) — 3,5 года в исправительной колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда. Тайнолюб — три года в исправительной колонии общего режима. На основании статьи 82 УК РФ суд отсрочил реальное отбывание наказания на срок до достижения ребенком, 2016 года рождения 14-летнего возраста», — уточнили в ОПС.

Также суд взыскал с Муртазина в пользу потерпевшей стороны в счёт возмещения морального вреда 1 млн рублей.